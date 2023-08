Neuchâtel: Ils s’enfuient avec leur butin en… taxi

Quatre gamins ont fait preuve d’un sérieux manque de jugeote après avoir cambriolé un bar du port de Neuchâtel. Charriant trois grosses caisses remplies de bouteilles d’alcool, ils ont opté pour un peu de confort et ont appelé un taxi pour aller à la gare attendre le train qui devait les ramener dans le canton de Vaud. Mais, à 4 h du matin, le chauffeur de taxi a trouvé ça louche et a alerté la police. Qui n’a eu qu’à cueillir les mineurs et leur butin sur le quai, raconte «ArcInfo».