Orientation sexuelle: Neuchâtel interdit les thérapies de conversion

Deux affaires qui avaient fait du bruit

Cette décision fait suite à une motion des groupes Vert POP et socialiste déposée en novembre 2021. Le texte rappelait que 14’000 personnes auraient subi des mesures de conversion en Suisse. Il citait deux exemples qui avaient fait parler d’eux ces dernières années. Celui d’un médecin homéopathe français pratiquant dans les cantons de Genève et de Vaud qui proposait de «guérir» l’homosexualité «que l’on peut traiter comme on traiterait un rhume des foins», ou celui d’un psychiatre qui dispensait des guérisons sexuelles à Schwytz, remboursées par la LAMal.