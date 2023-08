La Chaux-de-Fonds lance un SOS pour reconstruire la ville

Si les dégâts aux constructions, comme ici le temple des Éplatures qui a perdu son clocher, sont souvent couverts par les assurances, ce n’est pas le cas des aménagements extérieurs, des arbres et des espaces verts. Archives /20min/Robin Baudraz

D’une violence et d’une fulgurance rares, la tempête qui a ravagé La Chaux-de-Fonds (NE) et les communes alentours, le 24 juillet dernier, est encore dans toutes les mémoires. Mais pour ceux qui font face au quotidien aux énormes dégâts causés ce jour-là, ce n’est hélas pas qu’un mauvais souvenir et il faudra longtemps avant que cet épisode dramatique s’estompe quelque peu. Cela a été dit d’emblée, l’ampleur de la tâche pour reconstruire ce qui a été détruit est énorme. Et ce vendredi, les autorités de la Ville font le point sur la situation financière peu réjouissante, en lien avec cet événement.

Plus de 2 millions pour les arbres

Dans un communiqué, les autorités notent que la tempête a été d’une «violence et d’une improbabilité telles qu’une partie des objets endommagés ou détruits n’étaient pas assurables ou n’avaient été pas ou mal assurés». Selon ses premières analyses, les coûts non pris en charges par les assurances porteront principalement sur les abords des bâtiments, les espaces verts et les jardins. Rien que la réhabilitation des arbres et végétaux qui ont été déracinés ou qui ont dû être abattus représente une somme importante: la Ville a calculé qu’elle allait devoir replanter 1500 arbres, dont le coût moyen est estimé à 1500 francs. Cela représente une somme de 2,25 millions de francs et ce, sans compter la main-d'œuvre.

Pour l’aider à affronter cette dépense imprévue, ainsi que toutes les autres liées à la tempête, et alors qu’elle était dans une phase d’assainissement de ses finances, la commune espère pouvoir s’appuyer sur la solidarité et la générosité d’autres collectivités publiques, mais aussi de la population suisse. Elle a ouvert à cet effet trois comptes bancaires spécifiques (voir encadré ci-dessous).

Comment aider? Voici la liste des comptes bancaires ouverts par la Ville de La Chaux-de-Fonds, destinés à recevoir les dons: Fonds pour les arbres - IBAN : CH0700766000104262636

Fonds pour la réhabilitation des parcs Gallet et des Crêtets – IBAN : CH6600766000104262641

Fonds pour la reconstruction de la ville (bâtiments publics, cours d'école, places de

jeux...) – IBAN : CH3800766000104254124 Les comptes ont été ouverts auprès de la Banque cantonale neuchâteloise au nom de La Ville de La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Soutien aussi pour les particuliers

Si La Chaux-de-Fonds a besoin de la générosité de la population suisse, elle n’oublie pas qu’elle n’est pas la seule à devoir affronter des frais imprévus. Les particuliers et les entreprises qui doivent eux aussi assumer des sommes non couvertes par les assurances peuvent s’adresser à la commune, qui leur indiquera les solutions possibles. Des entités comme la Chaîne du Bonheur, la Croix-Rouge et le Fondsuisse qui intervient en cas de catastrophes naturelles sont prêtes à apporter leur soutien. Une page du site de La Chaux-de-Fonds liste les démarches à faire.