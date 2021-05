Coronavirus - Neuchâtel: le conseil d’État se fait vacciner pour l’exemple

Le président du Grand Conseil Baptiste Hunkeler avec Alain Ribaux, Monika Maire-Hefti, Laurent Kurth, Jean-Nathanaël Karakash, Laurent Favre et la chancelière Séverine Despland.

Tous les membres de l’actuel conseil d’ É tat n euchâtelois ont désormais reçu leur première dose du vaccin contre le coronavirus, indique le gouvernement sur sa page Facebook. Ils ont eu leur injection ce mercredi matin au c entre de l’Esplanade de l a Maladière, tout comme le président du Grand Conseil Baptiste Hunkeler et la chancelière Séverine Despland. Alain Ribaux, Monika Maire-Hefti, Laurent Kurth, Jean-Nathanaël Karakash et Laurent Favre ont immortalisé le moment, posant avec leur certificat de vaccination.