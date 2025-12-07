Selon «Arcinfo», Leonardo DiCaprio, actionnaire de la marque de montres ID Genève, a fait halte le 19 novembre à La Chaux-de-Fonds pour visiter la fonderie d’acier horloger recyclé alimentée par un four solaire de l’entreprise jurassienne Panatere. Le patron Raphaël Broye évoque une venue «très organisée», préparée pendant deux mois, avec une logistique impliquant une dizaine de personnes et des mesures de confidentialité poussées, jusqu’aux diversions mises en place à l’aéroport pour préserver la discrétion de la star.

Cette visite s’inscrit dans l’engagement environnemental de l’acteur, reconnu par l’ONU pour son combat contre le changement climatique, et dans la stratégie d’ID Genève, pionnière de l’économie circulaire en horlogerie, qui utilise l’acier «chaux-de-fonnier» fondu par Panatere. L’acteur aurait passé plusieurs heures sur place et découvert au passage les toilettes sèches des locaux, qu’il aurait trouvées «incroyables», détail savoureux d’une visite à la fois très sérieuse sur le fond et très cadrée sur la forme.