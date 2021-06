Neuchâtel : Un nouveau pôle de développement économique mis à l’enquête

Le pôle de développement économique Littoral Est accueillera des entreprises et un écoquartier. Ce projet vise à renforcer l’attractivité économique et résidentielle du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel lance la mise à l’enquête de son nouveau projet de pôle de développement économique. Selon le Conseil d’Etat, il répond à une nécessité de disposer d’offres en terrains industriels sur le Littoral. Ce pôle, approuvé par le Conseil fédéral, est situé à proximité des sorties autoroutières, de la gare de Marin-Epagnier (NE) et de la ligne de bus. Le site accueillera un quartier d’activités économiques d’environ 3000 emplois ainsi qu’un écoquartier d’environ 500 habitants, le but étant aussi de renforcer l’attractivité résidentielle du canton.

Afin de mettre en œuvre les objectifs de durabilité du projet, une charte des espaces publics et paysagers a été développée. Ce document recense plusieurs mesures concrètes pour la gestion de l’utilisation du sol et le développement du site, comme la création d’un biotope et de toitures végétalisées.