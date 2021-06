Ô Châteaux : Neuchâtel met ses châteaux en valeur

Les quatre édifices cantonaux se feront mieux connaître du grand public en accueillant sept manifestations cet été.

Au Château de Boudry, les visiteurs pourront admirer une mosaïque romaine datant de la fin du IIIe siècle, le 3 juillet, et découvrir l'exposition temporaire Le Menu ou la carte? consacrée à la cuisine traditionnelle et à la gastronomie neuchâteloise du XVIIIe siècle, le 21 août.

Le Château de Colombier accueillera le 19 juin l’ouverture officielle du programme de manifestations qui lancera les festivités avec des allocutions officielles et fera notamment la part belle aux armes à feu, tactiques de combat et arts martiaux médiévaux par des démonstrations et des initiations. Le 4 septembre, Les Batteurs de Pavés y proposeront leur spectacle Richard III ou le pouvoir fou.

Depuis plusieurs années, discussions, réflexions et groupes de travail ont été mis sur pied à Neuchâtel, en collaboration avec les communes et les associations concernées, pour valoriser les châteaux du canton et, si possible, les fédérer dans un partenariat solide.