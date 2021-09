Votations - Neuchâtel ne souhaite pas reconnaître d’autres religions

C’était un enjeu sensible. Le canton de Neuchâtel s’exprimait dimanche sur la reconnaissance d'intérêt public des communautés religieuses. Il s’agissait, concrètement, d’octroyer les mêmes droits à toutes les religions. Le peuple a parlé: seules les Églises protestante, catholique romaine et catholique-chrétienne restent reconnues par l’État.

26 des 27 communes n’a accepté la loi. Le «non» le plus marqué a eu lieu à Brot-Plamboz, avec 78%. La Chaux-de-Fonds a également dit non à 52,3%. À Neuchâtel, seule ville où le «oui» s’est imposé, les citoyens ont voté en faveur de la loi à 52,5%. En revanche, une égalité parfaite entre le oui et le non s’est démarquée à La Chaux-du-Milieu.