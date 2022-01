Covid-19 : Neuchâtel offre la possibilité de se faire vacciner dès 5 ans

Le canton va ouvrir la vaccination aux enfants sur son site de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds les samedis 8 et 15 janvier de 14h30 à 18h.

Un tiers de la dose pour adultes

La vaccination des enfants dès 5 ans débutera sur le site de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds les samedis 8 et 15 janvier de 14h30 à 18h. Elle sera effectuée par des pédiatres du canton et des infirmières spécialisées en pédiatrie. Les responsables de la vaccination ont organisé un accueil et un accompagnement pour les enfants et leurs parents, assurés par l’association Le Chariot Magique, afin de créer un climat ludique et apaisant.