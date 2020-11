Coronavirus : Neuchâtel peut mobiliser les ressources sanitaires indispensables

Après les cantons du Jura, de Fribourg, de Vaud et de Genève, c’est au tour de Neuchâtel de renouer avec l’état d’urgence extraordinaire.

«La situation est critique et la gravité s’impose (…). Elle nécessite de pouvoir prendre des décisions rapidement», a déclaré la présidente du Conseil d’Etat Monika Maire-Hefti. «Depuis la mi-octobre, le Conseil d’Etat a émis chaque jour un arrêté» en lien avec la pandémie de Covid, a-t-elle ajouté.

Pour rassurer certains députés PLR opposés au retour à l’état d’urgence extraordinaire, Monika Maire-Hefti a précisé que l’état de nécessité sera limité jusqu’au 1er décembre, date de la prochaine session. Le Conseil d’Etat s’est engagé à informer régulièrement les députés, via la commission financière, celle de gestion ou celle de la santé.

Le gouvernement a relevé que les cantons du Jura, de Fribourg, de Vaud et de Genève étaient aussi revenus à l’état de nécessité. Ce dernier a finalement été adopté par 87 oui, 10 non et 10 abstentions.