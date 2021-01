Les animaux du zoo de La Chaux-de-Fonds ne recevront plus de visite jusqu’au 22 janvier. Zoo du Bois du Petit-Château

On s’en doutait fortement depuis samedi, c’est maintenant officiel: le Conseil d’État neuchâtelois a abrogé, avec effet à dimanche 19h, les exceptions qui s’appliquaient aux horaires des commerces ainsi qu’à quelques offres culturelles et sportives. «Les chiffres publiés par l'OFSP montrent que la circulation du virus s'est à nouveau accélérée dans le canton. La valeur du taux du reproduction est respectivement de 1,03, 1,07 et 1,11 pour les trois derniers jours faisant l'objet d'une publication, contraignant ainsi le canton de Neuchâtel à appliquer désormais sans exception les mesures de restriction du droit fédéral», explique un communiqué.

Ainsi, et au moins jusqu'au 22 janvier, les musées et bibliothèques seront fermés, tout comme le zoo du Bois du Petit-Château à La Chaux-de-Fonds ou le Jardin botanique de Neuchâtel. Les commerces, y compris ceux dans les gares, les shops de stations-service et les kiosques, ne pourront pas ouvrir le dimanche et devront fermer leurs portes à 19h les autres jours. Seules les boulangeries et les pharmacies échapperont à cette règle.

Les installations sportives intérieures ouvertes jusqu'ici pour les jeunes de moins de 16 ans devront fermer à 19h tous les jours. En outre, la limite du nombre de personnes pour les rassemblements privés repasse de 10 à 5 personnes dès lundi.

«On est déçus, forcément. Mais bon, qu’on soit fermés ou pas, on travaille la même chose pour prendre soin des animaux, explique une responsable du zoo de la Chaux-de-Fonds. Et, comparé aux acteurs du monde culturel, nous ne sommes pas les plus à plaindre. On avait toutefois toujours un peu de monde et un plan de protection était en place. D’ailleurs, ici, les visiteurs étaient masqués. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit dans le zoo que les gens choppent le virus.»