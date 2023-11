Neuchâtel: prison ferme pour un seul des cambrioleurs

Le Ministère public avait demandé que tous les prévenus soient reconnus comme coauteurs du vol. Il avait également requis que la charge de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires soit retenue contre les passagers de la voiture impliquée dans la course-poursuite durant laquelle deux véhicules de police et la voiture d’un tiers avaient été emboutis. Il n’a été que partiellement entendu.

Appel en vue

Le principal accusé, chauffeur, recruteur et cambrioleur a écopé de la seule peine ferme. Il passera 4 ans et 5 mois derrière les barreaux. Il sera en outre expulsé de Suisse pour une période de 20 ans. Le reste de l’équipe a été moins lourdement sanctionnée. Qualifiés de coauteurs, le logeur et un des auteurs du vol s’en tirent avec deux ans de prison avec sursis pendant trois ans. Ce dernier, une star de la téléréalité française qui tente actuellement une carrière de chanteur, sera en outre expulsé de Suisse pour les cinq prochaines années. «Durant cette période, il fera ses comédies musicales sans passer par la Suisse», a commenté le président du tribunal, Alain Rufener.

Le procureur Fabrice Haag s’est déclaré surpris par la qualification de complicité concernant les deux prévenus les moins lourdement sanctionnés. Il ne devrait toutefois pas effectuer d’annonce d’appel du jugement. Au contraire de Me Adelina Shala. «Dans d’autres affaires où les cambriolages étaient plus nombreux et le butin plus important, les peines ont été inférieures. Mon client a été sévèrement sanctionné, j’imagine qu’il voudra faire appel», a déclaré l’avocate du principal prévenu.