Votations: Neuchâtel refuse le remboursement des soins dentaires

Votations du 25 septembre : Neuchâtel: rembourser les soins dentaires, c’est «non»

Les citoyens neuchâtelois ont largement refusé, à 63,2%, l’initiative pour une assurance dentaire obligatoire ce dimanche. Aucune commune n’a dit oui. L’initiative demandait que cette assurance soit financée par une retenue sur le salaire de 1% payée pour moitié par l’employeur et pour moitié par l’employé. Le coût de cette assurance était estimé à 110 millions de francs, dont 40 millions à la charge des collectivités publiques.

La gauche, qui soutenait le texte, estimait qu’un rendez-vous chez le dentiste était trop cher pour de nombreuses personnes. A droite, on estimait que cette proposition était «chère et trompeuse». Son financement par une nouvelle ponction sur les salaires aurait en outre été injuste, selon les opposants, pour les personnes actives et risquait de péjorer l’attractivité du canton.