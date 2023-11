Neuchâtel: «J'’étais en dépression profonde, j'ignorais mes actes»

Une situation qui s’était dégradée

Lors de leurs auditions, les deux frères, qui se sont également constitués parties civiles, ont évoqué des tensions qu’ils ont longtemps essayé de régler au sein de la structure familiale. Mais l’état psychologique de leur père, qui s’était mis à boire plus que de raison quelques mois avant les faits, s’était dégradé. Et la fréquence augmentée d’épisodes violents les avait convaincus d’appeler la police une première fois, cinq jours avant la tentative d’assassinat. Le prévenu s’en était pris physiquement à leur mère et l’avait menacée de mort. Elle s’était alors réfugiée chez l’aîné et la police était intervenue manu militari, procédant à l’interpellation du maçon dans le garage où il s’était retiré. Ce dernier avait subi deux jours de détention et s’était vu notifier une interdiction de périmètre. Une décision qu’il n’avait pas respectée.