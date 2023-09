Neuchâtel : Son astuce pour dénoncer un potentiel viol lui vaut d’être punie

Problème: ce procédé est illégal. Le Ministère public neuchâtelois vient de condamner Ana pour l’enregistrement non autorisé d’une conversation téléphonique. Toutefois, il a prononcé la peine minimale possible, soit trois jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans. «Il y a lieu de tenir compte du contexte», a justifié le procureur, qui estime qu’Ali a commis «une faute» avec ce rapport sexuel «entretenu avec une jeune fille inexpérimentée». Sanctionnée le plus légèrement possible, Ana devra néanmoins mettre la main au porte-monnaie et s’acquitter des 200 francs de frais de la cause.