Deux dealeuses condamnées à 13 et 11 ans de prison à Neuchâtel

C’est la plus importante affaire de trafic de drogue jamais jugée dans le canton de Neuchâtel. Deux Néerlandaises, une mère de 65 ans et sa fille de 39 ans, ont été condamnées jeudi pour le trafic de 51 kg de cocaïne par le Tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds (NE). Le Ministère public avait requis respectivement 12 et 10 ans de prison ferme pour la mère et la fille. Le tribunal a finalement opté pour des peines d’un an plus longues. L’un des avocats de la défense a déjà annoncé qu’un recours allait être déposé, rapporte «Arcinfo».