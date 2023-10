Neuchâtel: Trois ans de prison pour l’agresseur de Chambrelien

Le Tribunal criminel à Neuchâtel a reconnu coupable de lésions corporelles graves un quinquagénaire, vendredi. Le requérant d’asile avait poignardé un autre réfugié, à la gare de Chambrelien, l’an dernier. Le prévenu a écopé d’une peine de prison de 3 ans assortie d’une mesure d’expulsion de 15 ans. Sous l’influence de l’alcool et du cannabis, l’homme âgé aujourd’hui de 53 ans avait attaqué sa victime alors que celle-ci lui tournait le dos. Le trentenaire avait alors été touché au niveau de la fesse gauche. Le coup, qui avait notamment sectionné une artère, avait provoqué une forte hémorragie. Sévèrement touchée, la victime avait néanmoins pu monter dans un train et avait été prise en charge par des passagers, en attendant l’arrivée des secours, en gare des Hauts-Geneveys (NE).

Les deux hommes se connaissaient. Ils étaient logés au centre de requérants d’asile de Tête-de-Ran (NE) et frappés d’une non-entrée en matière dans leur demande d’asile. L’agresseur devait être renvoyé dans son pays d’origine le lendemain des faits. Le prévenu avait, du reste, déjà passé de nombreuses années en prison en Italie à la suite d’un homicide à l’arme blanche. De quoi inciter le tribunal à se montrer ferme. Le quinquagénaire devra en outre verser 8'000 francs à sa victime pour tort moral et s’acquitter des frais de la cause, qui s’élèvent à près de 16'200 francs, révèle «RTN».