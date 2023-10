Neuchâtel: Une explosion a eu lieu dans un studio en ville

L’immeuble a été évacué et l’alimentation du gaz coupée par précaution. Les rues du Seyon et des Moulins ont été provisoirement fermées à la circulation. Après expertise d’un ingénieur et d’un professionnel du gaz, les habitants ont pu regagner leur domicile. L’incident a nécessité l’intervention de sept pompiers et de quatre agents du Service de la protection et de la sécurité de la ville de Neuchâtel, ainsi que trois patrouilles de la police neuchâteloise, le commissariat forensique, une ambulance et un inspecteur de l’Établissement Cantonal d’Assurance et de Prévention. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette explosion, bien que l’hypothèse d’un défaut de l’alimentation du gaz soit d’ores et déjà exclue.