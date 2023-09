Neuchâtel: Une société suisse rachète une station de ski au Canada

Le patron d’e-Liberty est pourtant confiant sur la capacité de l’entreprise à gérer cette station d’une vingtaine de pistes, dont il compare la taille à celle de Métabief (F). Il explique au quotidien neuchâtelois que le fait de travailler actuellement avec 200 stations de ski leur permet de connaître la manière de gérer un domaine et les habitudes des clients. Par ailleurs, les 120 employés de Mont Grand-Fonds sont toujours de la partie et le nouveau propriétaire compte sur leur savoir-faire. Surtout, cette acquisition est considérée comme un test, loin des regards européens, avant de se lancer dans la reprise d’autres sociétés de remontées mécaniques, en Suisse et en France. Des projets qui, s’ils restent encore secrets, semblent déjà bien avancés.