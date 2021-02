En proposant une nouvelle base légale favorisant l’intégration des personnes en situation de handicap, le canton de Neuchâtel insiste sur le fait que ces individus font intégralement partie de la société: «De la notion «d’invalide» qui prévalait dans les années 70, il s’agit de changer de paradigme et de considérer que les personnes ne se résument pas à leur handicap mais sont, avant tout, des citoyens et des citoyennes comme les autres» peut-on lire dans un communiqué.

Ainsi, la loi propose davantage de prestations en lien avec la vie à domicile. Elle inclut également un soutien plus diversifié aux proches aidants et annonce même la création d’un poste de préposé à l’inclusion et une commission dévolue à ce domaine. Un plan d'action qui englobe à la fois la scolarité, la formation, le logement et la vie professionnelle vient d’être mis en place. Ce sont quelque 100'000 francs qui vont être alloués pour des projets pilotes.