Grand Conseil : Neuchâtel: les élèves apprendront les gestes de secours

Le Grand Conseil a accepté un postulat demandant d’introduire des cours dans le cursus scolaire. Il a aussi accepté une texte demandant à la BNS de respecter l’Accord de Paris sur le climat.

Genève et le Tessin ont déjà inscrit des cours de premiers secours dans le programme scolaire.

Les députés neuchâtelois ont approuvé mercredi un postulat socialiste demandant d’introduire des cours de premiers secours dans le cursus scolaire obligatoire et postobligatoire. Ces modules visent à octroyer les bons réflexes, ce qui pourrait contribuer à faire baisser le taux de mortalité lié aux arrêts cardio-respiratoires.

Le Tessin, où la réanimation cardio-respiratoire est enseignée à l’école obligatoire, et Genève, qui a inscrit des cours de premiers secours dans le programme scolaire, ont pu arriver à un taux de survie «exceptionnel» de 40%, a déclaré le député socialiste Hassan Assumani. Le postulat a été accepté par 61 oui, 30 non et 12 abstentions.