Coronavirus : Neuchâtel veut soutenir davantage la culture et le sport

L’Etat va offrir une aide forfaitaire de 700'000 francs pour les acteurs culturels neuchâtelois. Le soutien au sport se monte quant à lui à 1 million.

Ces deux secteurs ont été fortement touchés par les mesures prises à cause de la crise sanitaire qui a touché le canton de Neuchâtel (photo prétexte).

Le canton de Neuchâtel veut soutenir davantage la culture et le sport, fortement touchés par les mesures sanitaires. En complément des soutiens déjà existants, l’Etat va offrir une aide forfaitaire de 700'000 francs pour les acteurs culturels neuchâtelois. Le soutien au sport se monte à 1 million.

L’aide forfaitaire dans la culture s’inspire du modèle mis en place en Valais. Les professionnels, actifs dans les domaines reconnus par la Confédération et déductions faites des APG et des soutiens de Suisseculture Sociale (SCS), pourront obtenir une aide forfaitaire de 1800 francs par mois, sur une période de six mois, dans les limites d’un crédit accordé de 700'000 francs, a indiqué mardi le canton.