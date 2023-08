Neuchâtel Xamax atomise Thoune 4-0

En face, Xamax a été plus chirurgical: en cadrant trois tirs sur six, ils ont réussi à trouver l’ouverture. Sur une action extrêmement bien construite sur le flanc droit, les hommes d’Uli Forte ont remonté tout le terrain. Lancé en profondeur, Danilo Del Toro est parvenu à centrer pour Franck Surdez qui a inscrit le 1-0 à la 25e.

Une belle gestion du match

Là où les Bernois ont échoué, Angelo Campos (85e) et Jesse Hautier (87e) ont réussi. Ils ont ainsi permis à Xamax de battre Thoune 4-0 et de prendre provisoirement la tête du classement de Challenge League avec 10 points et une différence de buts de plus huit. Au coup de sifflet final, les deux leaders Wil et Sion en étaient à 0-0.