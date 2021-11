Football - Neuchâtel Xamax met fin à la série d’Yverdon Sport

À trop se concentrer sur le résultat, on en oublie les vérités essentielles. En substance, voilà le message que délivrait Andrea Binotto, le coach vaudois de Neuchâtel Xamax, dans les pages de « La Région » vendredi matin. Non, Yverdon Sport n’avait plus encaissé un but dans le jeu depuis une éternité. Oui, les Verts surfaient sur un nuage de légèreté depuis la prise en main d’Uli Forte. Sauf que l’invincibilité est bien peu de chose en football. Après dix minutes vendredi soir lors du derby du lac, YS était mené 2-0…