Football – Neuchatel Xamax passe «over-the-top»

Le club neuchâtelois commercialise la diffusion de ses matches de Challenge League. Une façon de faire de plus en plus à la mode.

Les matches sont produits par la SFL. Claudio Thoma/freshfocus

«Over-the-top service», ou «OTT». Soit un «un service de livraison d'audio, de vidéo et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel (comme une compagnie de câble, de téléphone ou de satellite) dans le contrôle ou la distribution du contenu», résume judicieusement Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Puisque les matches de Challenge League ne sont pas systématiquement diffusés en TV ou sur le web, les clubs peuvent prendre le relais, histoire que leurs supporters ne perdent pas une miette de la saison. Neuchâtel Xamax s'y est mis le week-end dernier à l'occasion de la réception de Vaduz. Le club de la Maladière récidive ce vendredi, pour le long déplacement de Wil (20h30).

«On l'avait organisé la saison dernière et c'est une prestation que nous voulions à nouveau offrir à nos supporters cette année, détaille Tiziano Sorrenti, le directeur général de Xamax. On est un des seuls clubs à le faire, je crois, et on voulait réessayer. Ça a pas mal marché contre le club du Liechtenstein!» «Concrètement, on récupère le signal produit par la Swiss Football League et on l'intègre via nos moyens sur notre site internet», explique Christophe Tufarolo, responsable marketing de la formation neuchâteloise.

«On se posait la question de savoir si on ne se tirait pas une balle dans le pied en diffusant un match à domicile» Christophe Tufarolo, responsable marketing de Xamax

Ils étaient un peu plus d'une centaine à être simultanément connectés pour la mortifiante défaite face au FC Vaduz (0-2). «On se posait la question de savoir si on ne se tirait pas une balle dans le pied en diffusant un match à domicile, analyse Tufarolo. Mais avec le pass Covid et les gens qui ne peuvent pas se déplacer...» Ils seront sans doute un peu plus la prochaine fois, puisqu'il n'est pas simple d'arriver à temps en terres saint-galloises, pour prendre place dans les tribunes du Bergholz au coup de sifflet initial.

«Ce sera notre première diffusion à l'extérieur. C'est un nouveau projet, un petit plus. Donc on verra, continue Sorrenti. On voulait garantir à nos supporters qu'ils aient la possibilité de nous voir jouer.» Pour ce faire, rendez-vous sur la boutique en ligne du club pour vous y délester d'une thune (5.-), qui vous fera ensuite parvenir un code une demi-heure avant le début de la rencontre.