L’attaquant neuchâtelois Raphael Nuzzolo, célèbre le but du 2 à 0, son quatrième but cette saison.(KEYSTONE/Laurent Gillieron)

«Une équipe proche de ce qu’elle est d’habitude, avec de l’engagement et du cœur», voilà comment le capitaine Neuchâtelois Laurent Walthert décrivait ses coéquipiers après la victoire de Xamax mardi soir. Avec cette victoire 2 à 0 contre le FC Winterthour, les «Rouge et Noir» mettent fin à une série noire dans laquelle ils étaient empêtrés depuis le 20 octobre. «J’ai vu un Xamax qui jouait un peu plus sa vie que lors des dernières sorties» soulignait le gardien.