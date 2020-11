Louis Mafouta, (à g.) avec le président du club neuchâtelois Christian Binggeli. KEYSTONE

Depuis le début de la saison, Neuchâtel Xamax réclame du temps. Ces trente derniers jours, il en a eu, puisque son dernier match officiel remontait au 24 octobre et un déplacement à Aarau (défaite 3-1). Sauf que ce ne sont pas exactement des Neuchâtelois plus sûrs de leur force qui ont gagné la pelouse du Riva IV de Chiasso mardi. Comme quoi le temps, c’est bien, le temps et l’enchaînement des matches, c’est mieux.

Les Rouge et Noir ont ainsi livré ce qui doit être leur plus mauvaise mi-temps depuis un bon bout de temps. Plusieurs années? Peut-être. Beaucoup d’imprécisions, un déchet technique de tous les instants et pas la moindre occasion à se mettre sous la dent: heureusement que Xamax a redressé la barre par la suite, parce que cette période-là est à qualifier d’inquiétante. Sofian Bahloul a d’ailleurs ouvert le score pour les Tessinois à la 38e minute et cela ne pouvait être plus logique à ce moment du match.

Chiasso à 10 depuis la 56e

Les hommes de Stéphane Henchoz ont même accusé deux longueurs de retard. Younes Marzouk traînait au bon endroit dans la surface et le Franco-Marocain a pu se jouer de Laurent Walthert un peu facilement (52e). Puisque rien n’allait pour les Romands présents sur le terrain à cet instant, Chiasso a perdu… son Genevois Mathis Magnin pour un deuxième carton jaune (56e). Voilà qui aurait dû devenir le tournant du match. C’est une frappe venue d’ailleurs qui a sorti Neuchâtel de sa torpeur. Mathis Magnin venait de quitter les siens lorsque Freddy Mveng a décidé de tenter sa chance a quasiment trente mètres de la cage tessinoise. Sa frappe était pure et se glissait sous la latte d’Alexandros Safarikas.

Le penalty de la victoire à la toute fin