Football: Neuchâtel Xamax reçu sept défaites sur sept

Les Xamaxiens ne sont décidément pas vernis cette saison et ça a déjà coûté le poste de leur ancien coach Andrea Binotto. Samedi, ils ont pourtant eu le bonheur d'ouvrir le score dès la 7e minute par Nuzzolo, sur ce qui restera longtemps leur seul essai cadré de la rencontre et on a presque cru à un “effet Jeff Saibene”. Mais quand une équipe est malade, le sort a tendance à s'acharner sur elle.

Xamax s'est tout de même rebiffé et, avec un peu plus de chance, aurait pu arracher un point pas forcément mérité deux minutes avant la fin du temps réglementaire (et à dix, après l’expulsion de Hammerich à la 80e). Le coup franc de Fatkic n'a d’abord fait que frôler le montant gauche de Dany Da Silva. A la 92e, ce même No 7 a été contré in extremis. Enfin, à la… 95e, Ouattara a envoyé une merveille de tir enveloppé qui a frappé le poteau et longé la ligne de but avant de sortir. Il y a des matches comme ça. Ou plutôt: il y a des saisons comme ça…