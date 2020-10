Élections communales : Neuchâtelois aux urnes pour renouveler leurs autorités

Les Neuchâtelois élisent ce dimanche leurs autorités pour les quatre prochaines années. On s’attend à un taux de participation bas et à une probable poussée des Verts.

À Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, la population va voter pour la première fois pour les nouvelles autorités qui vont diriger la commune fusionnée, qui entrera en vigueur dès 2021 et qui comptera 45’000 personnes. Une poussée verte est attendue aussi bien au Conseil général qu’au Conseil communal.

Les Verts devraient faire de toute façon leur retour à l’exécutif, peut-être au détriment d’un siège du PS. Le parti socialiste n’aurait alors plus qu’un siège au Conseil communal pour la première fois depuis 1918. Il n’est pas exclu non plus que La Chaux-de-Fonds ne compte plus de femmes à l’exécutif, après le résultat de dimanche.