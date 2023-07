Football: Neuer n’a pas la garantie de redevenir le gardien No 1 de l’Allemagne

«En ce qui concerne la sélection, on doit aussi dire que Marc-André ter Stegen est transcendant avec Barcelone, avec nous aussi il a fait de bonnes choses», a ajouté Flick, laissant ainsi un gros point d’interrogation sur un retour comme No 1 de Neuer au sein de la Mannschaft.

Débâcle en amical

Les rencontres de mars et de juin ont tourné à la débâcle: une seule victoire contre le modeste Pérou (2-0), un match nul arraché à l’ultime minute contre l’Ukraine (3-3) et trois défaites contre la Belgique (3-2) et la Colombie (2-0), et en Pologne (1-0).