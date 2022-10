Contre la neige et le froid: Neuf accessoires auto bien pratiques en hiver

09 – Le testeur de batterie

08 – Le démarreur d’urgence

07 – La couverture

Certes, sous nos latitudes, les tempêtes de neige ne sont pas des blizzards. Néanmoins, il n’est pas rare qu’elles paralysent le trafic, provocant de longues heures attentes. Il est certes possible de mettre le chauffage pendant un moment (même en voiture électrique), mais le réservoir et la batterie finissent, tôt ou tard, par s’épuiser. C’est la raison pour laquelle il est recommandé de toujours avoir une couverture bien chaude avec soi.

06 – Le déshumidificateur

Remplis de granulés, les sachets au gel de silice absorbent jusqu’à 500 grammes d’humidité. Ils doivent donc être bien rangés, sinon, ils se transforment en projectiles en cas de freinage brutal. À cela s’ajoute leur prix plutôt salé. Des sacs en coton remplis de litière pour chat sont tout aussi efficaces, mais plus écologiques et moins chers.

05 – Le gratte-givre

Quand l’hiver est devant la porte, tout comme la voiture, le gratte-givre est utilisé quotidiennement. Lors de son achat, il convient de prêter tout particulièrement attention à la souplesse du plastique. Les différents modèles se distinguent également par leurs lames qui, selon le fabricant, sont en plastique, en bronze ou en laiton. Ces dernières ont une durée de vie plus longue, mais endommagent la peinture et les joints en cas de mauvaise utilisation.

04 – La bâche de protection pour pare-brise

La simple bâche de protection du pare-brise offre une solution plus confortable que le grattage, mais uniquement si elle est constituée de matériaux de haute qualité et présente une bonne finition. Les aimants de fixation en font partie. Mais attention: il n’est pas rare que des protections légères en plastique ou en carton soient emportées par le vent.

03– Le couvre-volant

Le couvre-volant permet à la fois une meilleure préhension et offre une plus grande sécurité. Il évite de surcroît d’avoir les mains gelées au volant. Le pendant chauffant de la «moumoute» n’est qu’en partie mieux: d’une part, les véhicules équipés d’une prise allume-cigare 12V se font de plus en plus rares; d’autre part, il est interdit de conduire lorsque le couvre-volant est branché sur la connexion.