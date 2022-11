Justice : Neuf activistes du climat condamnés en appel à Zurich

Les militants ont été condamnés en 2e instance vendredi. Le verdict est plus lourd qu’en première instance. Ils envisagent d’aller devant le Tribunal fédéral.

La manifestation et le sit-in devant le siège de Credit Suisse en juillet 2019.

La Cour suprême zurichoise a condamné neuf activistes climatiques, dont huit Romands, en deuxième instance vendredi. Elle les a reconnus coupables de contrainte et de violation de domicile. Les militants ont été condamnés à des amendes avec sursis de 30 à 60 jours-amendes à 30 francs chacun. Ils devront en outre prendre à leur charge les frais de justice supplémentaires de 5400 francs.

Pour rappel, ces activistes qui faisaient partie de 64 militants des collectifs Climate Justice, Break Free et d’autres groupes, avaient bloqué l’entrée du siège de Credit Suisse en juillet 2019 à Zurich afin d’attirer l’attention sur la forte participation de la banque à la catastrophe climatique via ses investissements dans les énergies fossiles. Les militants avaient été arrêtés et détenus 48 heures. La justice zurichoise les avait condamnés en mai 2021 à de peines pécuniaires avec sursis de 40 jours-amendes à 10 francs.