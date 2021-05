Zurich - Neuf activistes du climat devant le juge

Le 8 juillet au matin, 64 activistes du climat ont manifesté devant le siège de Credit Suisse à Zurich. Cinquante et un d’entre eux ont été arrêtés et accusés de contrainte et de violation de domicile. Si 42 ont accepté l’ordonnance pénale, neuf d’entre eux (six femmes et trois hommes) se sont retrouvés mercredi matin devant la justice. Devant la salle du tribunal, une trentaine de manifestants sont venus apporter leur soutien aux accusés avec des banderoles portant les slogans: «La protection du climat n’est pas un crime» et «La justice climatique - Plus que la protection du climat».