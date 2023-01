Brugg (AG) : Neuf ans de prison et expulsion pour le père qui a failli tuer sa fille

«L'enfant a été la victime accidentelle de ses sentiments», a-t-il ajouté. Le père avait expliqué qu’il avait attaqué sa fille pour se «venger» de sa belle-mère, présente lors de la scène, qu’il haïssait et avec qui il avait eu une altercation verbale. Il avait été expulsé de son logement deux semaines plus tôt pour violences conjugales et avait approché dans la rue sa fille, la mère de la fille et la belle-mère, juste avant son passage à l’acte.