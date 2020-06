Lucerne

Neuf ans de prison pour avoir poignardé un homme dans un bar

Un homme serbe de 39 ans avait tué un Érythréen lors d’une bagarre dans un bar lucernois en novembre 2017. Reconnu coupable de meurtre, il a écopé d'une peine d'emprisonnement de neuf ans et d'une expulsion du territoire suisse.

La Cour criminelle de Lucerne a suivi en grande partie le réquisitoire du Ministère public. L’accusation réclamait toutefois une peine de 11 ans. Parmi les chefs d’accusation retenus, les juges ont aussi reconnu le prévenu coupable d’infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les armes.

Il meurt d’une hémorragie

Les faits sont survenus en pleine nuit, alors que l’accusé donnait un coup de main à la barmaid à la fermeture de son établissement situé au nord de la ville de Lucerne. Ivre, un client érythréen âgé de 34 ans a alors refusé de quitter les lieux. Il a bousculé le prévenu et l’a défié en combat sur la piste de danse.

Dans la bagarre, l’accusé a sorti un couteau de survie de la poche de sa veste et l’a planté dans le cou de son adversaire. L’Érythréen est mort d’une hémorragie sur place. L’accusé a, lui, pris la fuite avant d’être arrêté quelques heures plus tard.

Lors du procès le 25 mai dernier, son avocat a plaidé la légitime défense et demandé en vain son acquittement. Forts des témoignages et des analyses d’ADN, les juges n’ont pas cru aux explications du prévenu qui estimait avoir été attaqué par plusieurs Africains et s’être défendu en agitant un couteau arraché aux mains de l’un d’eux.