Sierre – Neuf ans de prison pour le tueur à la poêle et à la massette

La dispute mortelle qui s’est déroulée en 2018 à Sierre était un meurtre et non u n assassinat, selon le tribunal du district du même nom , appelé à trancher la question. La Cour a ainsi condamné à neuf ans de prison, moins trois ans passés en préventive, un trentenaire originaire du Portugal. Dans son réquisitoire, lundi, la procureure Catherine Seppey avait plaidé l’assassinat et une peine de dix ans ferme. Avocat du prévenu, Maître Dorian Zambaz n’a pu que se réjouir, en droite ligne avec sa plaidoirie, de la requalification des faits en meurtre.

La victime faisait trop de bruit…

Le 25 novembre 2018, entre 5 et 6 heures du matin, au domicile du prévenu, l’inculpé et sa future victime s ’étaient battu s, ce dernier , ivre, f aisan t t rop de bruit. Les mots s ’étaient transformés en coups de poing, avant que le locataire choisisse d’utiliser une massette et une poêle pour le frapper à la tête et le tuer.