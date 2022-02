Canton de Berne – Neuf ans de prison pour une attaque au marteau et au couteau à pain

Neuf ans et neuf mois de prison

En janvier 2020, le Tribunal régional de Berne-Mittelland n’avait pas retenu l’intention directe de tuer et avait condamné l’individu à sept ans de prison. En mai 2021, la Cour suprême du canton de Berne avait prononcé une peine plus sévère en le condamnant à neuf ans et neuf mois de prison pour tentative d’homicide et incendie volontaires. Il avait fait recours. Les arguments de la défense étaient que les coups portés étaient de trop faible intensité pour être fatals et qu’il n’y avait pas d’intention de faire exploser l’appartement.