Bellinzone (TI) : Condamnée à 9 ans, la djihadiste n’a «aucun respect pour la vie humaine»

La Suissesse souffrant de troubles mentaux et ayant tenté d’égorger deux femmes chez Manor à Lugano a été condamnée lundi à neuf ans de réclusion et devra suivre un traitement médical. Elle n’a «aucun respect pour la vie humaine» et a «agi de sang froid, a planifié l’acte, a décidé de l’arme à utiliser, du lieu où l’acheter», a déclaré la présidente de la cour, Fiorenza Bergomini, pendant la lecture du verdict.