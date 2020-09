Neuf astuces pour que la vaisselle ne soit plus une corvée

Soyons honnêtes, faire la vaisselle, c’est agaçant. Si vous n’avez pas de lave-vaisselle, alors il ne vous reste plus qu’à la laver à la main à intervalles plus ou moins réguliers. Comme on le sait, cela ne fonctionne pas toujours aussi bien dans tous les ménages.

Nous avons demandé aux personnes qui détestent plus que tout au monde faire la vaisselle comment elles réalisaient cette corvée de façon plus efficace, ou du moins comment elles arrivaient à la rendre un peu moins pénible. En dehors des conseils peu écologiques du type «Commandez la nourriture de l’extérieur, vous n’aurez plus jamais besoin d’assiette!» et «Pourquoi ne pas emballer les assiettes dans du film plastique?» nous avons récolté quelques bonnes astuces.