Neuf bouchons sur dix ne sont dûs ni à des travaux ni à des accidents

L’inadéquation entre la capacité des routes et leur fréquentation est en tout cas la cause principale des bouchons: elle est la source de 89% des heures de bouchons. «Le réseau est tellement chargé aux heures de pointe que même de petites perturbations suffisent à entraîner des embouteillages prolongés», note l’Ofrou dans son rapport. En comparaison, seulement 9% des bouchons sont dus à des accidents et 1% à des chantiers. Quant au dernier pour-cent, il correspond à des problèmes tels que pannes, incendies ou intempéries.