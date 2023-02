Allemagne/Pays-Bas : Neuf braqueurs de distributeurs de billets ont été arrêtés

Les polices allemande et néerlandaise ont mis la main sur plusieurs malfrats qui avaient attaqué des dizaines de distributeurs de billets à l’explosif.

La police néerlandaise a annoncé jeudi avoir arrêté, avec la police allemande, neuf personnes soupçonnées d’une série d’attaques à l’explosif sur des distributeurs automatiques de billets en Allemagne, leur rapportant des millions d’euros. Les suspects sont soupçonnés de faire partie d’un gang du crime organisé à l’origine de 50 attaques à l’explosif sur des guichets en Allemagne qui ont rapporté plus de cinq millions d’euros (quelque 5 millions de francs).

«Les auteurs présumés voyageaient des Pays-Bas vers les États allemands de Bavière et de Bade-Wurtemberg pour faire exploser des guichets automatiques», a indiqué dans un communiqué Eurojust, également impliquée dans l’enquête. «Ils utilisaient des pinces pour ouvrir les portes et des explosifs solides pour détruire les machines» et s’enfuyaient dans des voitures, après avoir volé l’argent, a précisé l’agence.