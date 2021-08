Afghanistan : Neuf capitales provinciales tombées aux mains des talibans

La résistance historique du nord du pays s’effrite. Le chef de l’Etat afghan Ashraf Ghani se déplace à Mazar-i-Sharif, assiégée, pour y organiser la riposte.

via REUTERS

Le président afghan, Ashraf Ghani, est arrivé mercredi à Mazar-i-Sharif , la grande ville du nord de l’Afghanistan assiégée par les talibans, pour tenter de coordonner la riposte face aux insurgés qui contrôlent désormais plus d’ un quart des capitales provinciales du pays.

Les forces de sécurité «ont quitté Faizabad et se sont retirées (dans des districts proches). Les talibans ont maintenant pris la ville. Les deux camps ont subi de fortes pertes», a déclaré à l’AFP Zabihullah Attiq, député du Badakhshan.

Militaires démoralisés

Mardi, les talibans avaient saisi Farah, dans l’ouest, et Pul-e-Khumri, dans le nord, à 200 km de Kaboul. Depuis vendredi, ils ont enchaîné les prises: Zaranj (sud-ouest), Sheberghan (nord), fief du célèbre chef de guerre Abdul Rachid Dostom, et surtout Kunduz, la grande ville du nord-est, ainsi que trois autres capitales septentrionales, Taloqan, Sar-e-Pul et Aibak.