SUR LES ROUTES A VELO: Neuf conseils pour vos premières vacances à vélo

1. Être bien préparé

Ortlieb

Il est indispensable de bien se préparer avant le départ. L’équipement ne sera pas le même selon que vous mettiez le cap vers le nord ou vers des contrées plus chaudes du sud. Il convient également de s’informer au préalable sur les usages spécifiques au pays. Où est-il possible de payer par carte de crédit et à quels endroits faut-il des espèces? Il peut également être utile de s’informer en amont sur l’état des routes.

2. Utiliser les applications de navigation

Ortlieb

De nos jours, il existe d’innombrables applications de navigation ou appareils GPS qui vous accompagneront lors de votre périple. C’est très pratique, car l’aide à la navigation se trouve directement sur le guidon et aide à s’orienter en temps réel. Il existe des vélos électriques sur lesquels le système de navigation est déjà intégré dans l’écran. Cela permet d’économiser l’achat d’un appareil supplémentaire. Le seul bémol est quand la batterie est vide. Dans ce cas, il est recommandé d’avoir quand même une carte dans son paquetage.

3. Ne pas emporter trop de vêtements

Ortlieb

N’emportez pas trop de vêtements. Il n’est pas nécessaire de changer de maillot tous les jours, au risque de remplir les sacoches plus vite que prévu. L’idéal est d’opter pour des vêtements fabriqués dans des matières légères, à séchage rapide. Des fronces dans le dos ou des inserts en maille contribuent également à réguler la température corporelle.

4. Être en bonne compagnie

Ortlieb

Lors d’un périple à vélo, on reste assis pendant des heures sur la selle et on est exposé en permanence aux humeurs des autres cyclistes. Un co-cycliste qui vous tape sur le système et n’arrête pas de râler peut vite gâcher le voyage. Il faut donc bien choisir la personne qui vous accompagne. Certes, il y aura toujours de petits désaccords, mais il est important d’être sur la même longueur d’onde et d’avoir une vision commune pour que plus rien ne vienne vous mettre des bâtons dans les roues.

5. Ne pas vous surcharger en provisions

Ortlieb

L’avantage des voyages à vélo, c’est que l’on brûle beaucoup de calories. On peut donc se jeter sur la nourriture après l’effort, sans avoir mauvaise conscience. Ceci dit, il faut éviter de remplir à ras bord les sacoches de provisions au départ, à moins de traverser des contrées isolées où il est difficile de se ravitailler en nourriture. Le poids supplémentaire ne fera qu’entraver vos efforts, sans compter que la nourriture sera vite périmée. Il n’y a par ailleurs rien de mieux que de goûter aux spécialités locales. Si l’offre régionale n’est pas tout à fait à votre goût, il convient d’emporter une petite pharmacie de voyage.

6. Faire un essai au préalable

Ortlieb

Avant d’entreprendre un long périple, il est recommandé de faire au moins un essai en conditions réelles, avec tout l’équipement. En d’autres termes, il faut faire ses bagages et se mettre en selle. La conduite d’un vélo chargé, et surtout mal chargé, est différente de celle sans sacoche. C’est pourquoi il faut vérifier si le poids est réparti de manière homogène. Pour cela, il est conseillé de faire des tours d’essai sur un parking ou sur une légère pente, afin de s’entraîner au freinage.

7. Ne pas se surestimer

Winora

Ne surestimez pas vos capacités physiques. Si vous voulez tout de suite parcourir de longues étapes à l’instar de celles du Tour de France sans entraînement, vous le paierez au bout de quelques jours et devrez composer avec de vilaines courbatures. La longueur des distances journalières doit être déterminée en fonction des conditions extérieures et du ressenti personnel. Il ne faut surtout pas vouloir faire de l’excès de zèle.

8. Renoncer aux chargeurs lourds

Bumm

Le voyageur moderne devrait toujours avoir un chargeur dans son sac, car le smartphone et le GPS se déchargent avec le temps. Sauf que cette idée est fausse, car le réservoir d’énergie supplémentaire est un objet superflu, qui ne fait qu’ajouter du poids. Il y a toujours une prise de courant quelque part pour recharger les appareils électriques. L’«E-Werk» de Busch & Müller représente une alternative. Le chargeur mobile est fixé au cadre et alimenté par la dynamo. Le «Plug5 Pure» de Cinq est encore plus compact et se monte comme un capuchon sur le tube de direction et est également alimenté par la dynamo. L’appareil permet d’être autonome en électricité lors de longs trajets et de recharger le téléphone portable ou le GPS tout simplement en roulant, sur le guidon.

9. Savoir faire des réparations

Ortlieb