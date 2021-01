Chine : Neuf des dix derniers mineurs piégés sous terre sont morts

Les secouristes ont remonté lundi les dépouilles de neuf victimes de l’explosion de la mine. Il leur reste encore un ultime travailleur à retrouver.

Depuis l’accident, la couverture médiatique de l’incident est très importante en Chine et les opérations de sauvetage passionnent les Chinois qui suivent avec angoisse les dernières avancées sur leurs smartphones. Et dimanche, 11 travailleurs ont été extraits vivants, devant les caméras de la télévision nationale.

Peu d’espoir

L’explosion avait provoqué d’importants dégâts, empêchant les mineurs de remonter à la surface. Grâce à un câble métallique descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs avaient toutefois pu transmettre vivres, médicaments et téléphones au groupe d’hommes qui avait pu être secouru.

Réglementation ignorée

«Quant aux personnes décédées, des équipes de la police scientifique sont en train d’effectuer des prélèvements ADN afin de confirmer leur identité», a souligné Chen Fei. Il a par ailleurs promis de faire la lumière sur le drame. «Nous allons accélérer l’enquête sur les causes de l’accident (…) afin de donner le plus rapidement possible aux familles des personnes décédées et à tous des explications satisfaisantes», a ajouté le maire.