Neuf réfugiés trouvés dans la camionnette demandent l'asile

Nidwald : Neuf des réfugiés trouvés dans une camionnette demandent l’asile

Lors d’un contrôle sur l’autoroute A2 à Buochs (NW) lundi matin, la police cantonale de Nidwald a découvert 23 réfugiés qui étaient transportés debout, sans sécurité et dans un espace très restreint dans une camionnette portant des plaques italiennes. Le conducteur, un Gambien de 27 ans résidant en Italie, a été arrêté et une procédure pénale a été ouverte à son encontre. Quant aux réfugiés, ils devront quitter la Suisse.

Ces 23 personnes ont en effet reçu une décision de renvoi. «Comme les personnes concernées n’avaient pas de documents d’identité officiels sur elles, il n’a pas été possible de leur indiquer un pays de destination dans lequel elles devraient retourner», explique le Service des migrations du canton de Nidwald. De plus, leurs empreintes digitales n’ont pas non plus été enregistrées dans un pays de l’espace Schengen.