Ethiopie – Neuf groupes rebelles s’allient contre le gouvernement

Éthiopie : Neuf groupes rebelles s’allient contre le gouvernement

les États-Unis, la Suède et la Norvège ont appelé vendredi leurs ressortissants à quitter l’Éthiopie et le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à un cessez-le-feu.

Le TPLF et l’OLA ont annoncé vendredi s’unir avec sept autres organisations moins connues et à l’envergure incertaine, issues de diverses régions.

Face à l’escalade dans ce conflit qui ravage le nord du pays, les États-Unis, la Suède et la Norvège ont appelé vendredi leurs ressortissants à quitter l’Éthiopie et le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à un cessez-le-feu. Dans une déclaration commune, les quinze pays membres de cette instance «appellent à mettre fin aux hostilités et à négocier un cessez-le-feu durable», avant un dialogue «inclusif» pour «résoudre la crise».