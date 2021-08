SOLUTIONS D’ORGANISATION INTÉRIEURE - Neuf idées astucieuses pour remédier aux câbles emmêlés

Qui ne connaît pas cela? Les mètres de câbles de nos appareils électriques s’enroulent et s’emmêlent derrière le meuble TV, sous le bureau et le long des murs. Il n’y a rien de pire dans un logement qu’un enchevêtrement de fils électriques, visibles par tous. Non seulement, c’est déplaisant pour le regard et le détourne de la jolie décoration, mais c’est également un véritable nid à poussière et représente une source de chute.