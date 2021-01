Agression de Yuriy : Neuf jeunes placés en garde à vue

Huit mineurs et un adulte ont été arrêtés jeudi à Vanves (banlieue parisienne), deux semaines après le passage à tabac d’un adolescent dans la capitale.

L'enquête sur le passage à tabac de Yuriy , mi-janvier à Paris, a conduit jeudi matin au placement en garde à vue de neuf jeunes. Le parquet de Paris a précisé que ces huit mineurs et ce majeur avaient été placés en garde à vue «des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et vol en réunion avec violences», confirmant une information du «Point» .

Plus de 80 affrontements en 2020

L'enquête, ouverte pour «tentative d'homicide volontaire en réunion», doit examiner, entre autres, la piste d'une agression par une bande de jeunes de cités de l'ouest parisien et tenter d'établir le lien entre les différents protagonistes, a expliqué une source proche du dossier. Selon cette même source, le collégien, connu défavorablement des services de police, «avait un tournevis dans sa poche» lors de son agression.

La préfecture de police de Paris a mis en place depuis 2010 une cellule de suivi du plan bandes (CSPB) qui en recense une quinzaine dans la capitale. Ce dispositif s'accompagne depuis 2016 d'un groupe local de traitement de la délinquance, associant police, mairies et services éducatifs sous l'égide du parquet. Selon les autorités, ces rivalités ont coûté la vie à six jeunes en 2017 et 2018. Un total de 83 affrontements ont été recensés en 2020 dans la capitale, contre 159 en 2016, impliquant souvent des mineurs.