Chine : Neuf millions d’habitants à dépister

La découverte de six cas de coronavirus impose une mesure strict dans la métropole de Qingdao.

Lien avec un hôpital

Berceau de la pandémie qui a déjà tué plus de 1 million de personnes dans le monde et en a infecté plus de 37,5 millions, la Chine assure depuis plusieurs mois avoir endigué l’épidémie sur son sol. Elle y est parvenue en appliquant de stricts contrôles, en généralisant le port du masque, en recourant aux mesures de confinement et en utilisant des applications de traçage.