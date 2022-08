Algérie: neuf morts dans une collision entre un camion-citerne et un autobus

Algérie : Neuf morts dans une collision entre un camion-citerne et un autocar

Neuf personnes ont été tuées et six blessées, samedi soir à Illizi, dans le sud-est de l’Algérie, dans une collision entre un bus transportant des travailleurs et un camion-citerne chargé d’hydrocarbures, a indiqué dimanche la protection civile dans un communiqué. Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées.